Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü

Organizasyonun düzenlendiği Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nden İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen kafilede milli voleybolcular ve teknik ekibin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

Uçaktan inen ay-yıldızlı takımı İstanbul Valisi Davut Gül'ün de aralarında bulunduğu kafile, çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

Terminalden çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çok sayıda basın mensubu ve voleybolseverin ilgisiyle karşılandı.

Bakan Bak, ülkeye şampiyon dönmenin çok güzel olduğunu belirterek "Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Ağustosta da Avrupa Şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Milletimizi sevindirdiler, finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek VNL'i kazandılar. Hedefler devam ediyor. Türk sporunda büyük yatırımlar var. Yapılan tesisler ve yatırımlar ortada. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye millilerin çok önemli bir sevinç yaşattığını dile getiren Davut Gül, "Voleybol camiasının bütün fertlerine çok teşekkür ediyorum. Bu işin buraya gelmesine doğrudan katkı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımız ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Üstündağ: Dünyanın bir numarası olmak kolay değil

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada bir numara olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Çok emek verdiler ve çok çaba harcadılar. Dünyanın bir numarası olmak kolay değil. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nın buraya alınmasında büyük gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanıma ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır.”

Daniele Santarelli: Harika bir turnuva geçirdik

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, havalimanında coşkuyla karşılandıkları için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Çok büyük bir başarının sahibi olduklarını ifade eden Santarelli, "Harika bir turnuva geçirdik. Günbegün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla ve teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde de daha çok çalışarak daha çok kupa alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gizem Örge: Yaptığımız iş çok büyük bir iş

Böyle büyük bir karşılama olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o sevinç ve gözyaşlarını görmek verdiğimiz her emeğe değer. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. 2023 altın yazını tekrar yaşatmak istiyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyük bir iş. Önümüzde başaracak daha büyük işlerimiz var. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere.”

Zehra Güneş: Altın madalyayla ülkemdeyim

Milli vorta oyuncu Zehra Güneş, duygularını tarif etmekte zorlandığını anlatarak, "Altın madalyayla ülkemdeyim. Kendi insanımızla birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkla altyapıdan gelenlerle birlikte bu bayrağı daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Aldığımız bu ivme ile eksiklerimizin üzerinde çalışarak güzel bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimizi düşünüyorum. Evimizde hedefimize ulaşarak bunu taçlandırmak daha da keyifli olacaktır. Umarım her şey istediğimiz gibi olur." şeklinde görüş belirtti.

Başardıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan milli orta oyuncu Sinead Jack Kısal, "Yaz boyunca çok iyi çalıştık ve saha içinde güçlü bir takım oyunu sergiledik. Hala önümüzde uzun bir yol var." dedi.

Defne Başyolcu: Önümüzde Avrupa Şampiyonası var

Genç voleybolcu Defne Başyolcu, ilk milli takım senesinde ülkeye madalyayla döndüğü için çok gururlu olduğunu belirterek "Burada çok güzel bir ortam var. Çok duygulandım. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da altın madalya ile ülkemizi gururlandıracağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli oyunculardan Berka Buse Özden ile Dilay Özdemir de ilk A Milli Takım senelerinde şampiyon oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Açıklamaların ardından kafile, takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.