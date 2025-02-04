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Yaşam

Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cihan Öğüç  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük

100. Yıl Mahallesi'nde aç kalan tilki, bir evin önüne geldi.

Tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kayıtlarda, evin etrafında dolaşan tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

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