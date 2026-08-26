Bakan Bolat, NSosyal hesabından Şam temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ravad Ramazanoğlu ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, Ramazanoğlu'nun Türk yatırımcılarının ve iş dünyasının beklentilerini yakından tanıdığını, kısa süre önce de söz konusu göreve atandığını, bu kapsamda iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Bolat, görüşmede Türk firmalarının Suriye'ye yönelik yatırım ilgisini değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, yatırım ortamının öngörülebilir hale gelmesi için atılan adımları, Suriye'de Kamune ve Serakib'de gerçekleştirilecek organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımlarını, üretim ve istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesini ve Suriye Yatırım Ajansının, yatırımcılarımızla ilgili Suriye kurumları arasında üstlenebileceği kolaylaştırıcı rolü ele aldık. Ayrıca, toplantımıza katılan iş insanlarımız da kendi beklenti ve yatırım planlarını da paylaşma fırsatını buldu."

Ramazanoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Bolat, üstlendiği görevin iki dost milletin ekonomik entegrasyonuna büyük katkı vereceğine inandıklarını bildirdi.

Gümrük konusu ele alındı

Bakan Bolat, Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi ile de bir araya geldiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görüşmemizde, gümrük idarelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, sınır kapılarımızın daha etkin işlemesine, doğrudan taşımacılığın yaygınlaştırılmasına ve TIR Sistemi'nin daha verimli kullanılmasına yönelik işbirliği alanlarını etraflıca ele aldık. Son dönemde atılan somut adımları memnuniyetle karşılıyor, tüm gümrük kapılarımızın kapasitesinin geliştirilmesi için yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret, gümrük ve lojistik bağlarını daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."