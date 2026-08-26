DMM, "2021'de Muğla'da yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı" iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönünde yer alan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

İddiaya konu görüntü ve içeriklerde işaret edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parselin orman alanı olmadığının altı çizilen açıklamada, resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların, şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milas ve Marmaris'te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre de Türkiye, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3. Avrupa'da ise 1. sıradadır. Arazi ve kadastro statüsü kontrol edilmeden, arsa niteliğindeki mülkler üzerinden, 'yanan ormanlar betona teslim edildi' algısı oluşturmaya çalışan dezenformasyon ve provokasyonlara itibar edilmemesi, resmi açıklama ve kaynakların esas alınması önemle rica olunur."