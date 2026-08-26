Hentbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş kazandı

Maçı, Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de izledi.

Beşiktaş kupasını aldı

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın erkekler finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş, törenle kupasını aldı.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Beşiktaş oyuncularının madalyalarını Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi verdi.

Organizasyonda ikinci olan Nilüfer Belediyespor oyuncularına ise ödülleri Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk ile Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Dalbatan tarafından takdim edildi.

Ruben Garabaya: Takım olarak çok iyi bir mücadele ettik

Beşiktaş'ın başantrenörü Ruben Garabaya ve oyuncu Bogdan Radivojevic, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş başantrenörü Ruben Garabaya, rakibini tebrik ederek, "Çok iyi bir mücadele verdiler. Biz de takım olarak çok iyi bir mücadele ettik. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum, elimizden geleni yaptık ve bundan sonrası için de adımlarımızı atacağız." dedi.

Kısa bir süre önce göreve geldiğini hatırlatan Garabaya, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimden itibaren oyuncularla kısa bir süremiz oldu. Ama burada geçen senenin hocasına da teşekkür etmek istiyorum, zaten çok iyi işler yapılmıştı Beşiktaş'ta. Bu kısa süre içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz diye baktık ondan sonrasında neticeyi aldık.”

Yeni bir hocayla yeni şeyler inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden oyuncu Bogdan Radivojevic, "Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Kolay olmadı ve bunun hak edilmiş bir kupa olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız için de şunu söylemek istiyorum, gelmeye devam etsinler, onlara ihtiyacımız var ve beraberinde iyi işler başaracağız." diye konuştu.

Bakan Bak'tan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan hentbol kulüplerine tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hentbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak ile Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk hentbol tarihinde ilk kez düzenlenen, kadınlar ve erkeklerde toplam 8 takımın katıldığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele eden tüm kulüplerimizi kutluyorum. Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan finallerde rakiplerini yenerek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak ile Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum."

Başkan Serdal Adalı'dan Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'na tebrik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hentbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan siyah-beyazlı takımı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam THF Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini kazanarak, Türk hentbolunun en prestijli kupasını müzemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara'daki finalde Beşiktaşımızı yalnız bırakmayan, takımımızı en iyi şekilde destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sezon da tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadele edecek, 'Parkede Ekol Beşiktaş Hentbol' sloganının gereğini yerine getireceğiz. Şampiyon Hentbol takımımızı, oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, gösterdikleri mücadele ve camiamıza yaşattıkları sevinç için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum.​​​​​​​”