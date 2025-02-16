Karabük'te köylünün kaybolan ineğini cami imamı dronla buldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan inek, cami imamı tarafından dron yardımıyla bulundu.
Karabük
İlçeye bağlı Alören köyünde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'e ait inek kayboldu. Öztürk, durumu cami imamı Ahmet Faruk Eşmeli'ye bildirdi.
Eşmeli, bölgede dron uçurarak hayvanı aramaya başladı. İnek, aramalar sonucu köyün 2,5 kilometre yukarısındaki ormanlık alanda bulundu.
Öztürk, ineğinin bulunmasına yardımcı olan imama teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.