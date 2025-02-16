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Yaşam

Karabük'te köylünün kaybolan ineğini cami imamı dronla buldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan inek, cami imamı tarafından dron yardımıyla bulundu.

Yusuf Korkmaz  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Karabük'te köylünün kaybolan ineğini cami imamı dronla buldu

Karabük

İlçeye bağlı Alören köyünde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'e ait inek kayboldu. Öztürk, durumu cami imamı Ahmet Faruk Eşmeli'ye bildirdi.

Eşmeli, bölgede dron uçurarak hayvanı aramaya başladı. İnek, aramalar sonucu köyün 2,5 kilometre yukarısındaki ormanlık alanda bulundu.

Öztürk, ineğinin bulunmasına yardımcı olan imama teşekkür etti.

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