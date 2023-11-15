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Yaşam

Kapadokya'da kadınlar balon pilotu olmak için eğitim alıyor

Dünya sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, Avrupa Birliği'nce (AB) finanse edilen projeyle 30'u kadın 40 genç balon pilotluğu eğitimi alıyor.

Behçet Alkan  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Kapadokya'da kadınlar balon pilotu olmak için eğitim alıyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kapadokya Üniversitesi (KÜN) işbirliğinde hazırlanan "Geleceğinizi Şekillendirin" projesi kapsamında, Nevşehir'de yaşayan 18-29 yaş aralığında, eğitimde ve istihdamda yer almayan 30'u kadın 40 gence ücretsiz balon pilotluğu ve balon bakım teknisyenliği eğitimi veriliyor.

Öğrenciler, 6 ay sürecek eğitim sonrası sıcak hava balon pilotluğu sertifikası alacak.

KÜN'ün Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki yerleşkesinde, hafta içi her gün eğitime katılan sıcak hava pilotu adayları, bazı günlerde görev uçuşlarıyla saha deneyimi kazanıyor.

Tüm kurs masrafları proje kapsamında karşılanan adaylar, eğitimi başarıyla tamamlamaları durumunda bölgedeki firmalarda yardımcı pilot olarak istihdam edilecek. Bölgede 10 civarında olan kadın pilot sayısının da eğitimin ardından artması öngörülüyor.

AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, AA muhabirine, 367 bin avroya mal olacak projenin sıcak hava balonculuğu sektörüne nitelikli personel kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Katılımcılara 610 saat eğitim verileceğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Kapadokya, dünyanın en gözde balon turizmi destinasyonlarından. Hava koşullarının uygun olduğu günlerde 150 balon bölgemizde uçuş gerçekleştirmekte. Ülke genelinde Pamukkale, Soğanlı gibi merkezlerde yeni uçuş sahaları açıldı. Aynı zamanda yerli işletmelerimiz farklı ülkelerde de uçuş gerçekleştiriyor. Balonculuk sektörü güçlenirken sektördeki beşeri sermaye yapısını güçlendirmek de zorunlu hale geldi. Sahada kadın pilot sayısı toplam pilot sayısının yüzde 10'u bile değildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı bulunması için daha fazla kadın pilot yetiştirilmesi gerekliliği karşımıza çıktı."

KÜN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Atioğlu da nitelikli balon pilotlarının yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Kursiyerlerimiz balon pilotluğu eğitiminin yanı sıra İngilizce, bakım-onarım ve turizm eğitimi alıyorlar. Teorik eğitim ile farklı hava koşullarında uçuş, kalkış ve iniş gibi farklı görev eğitimleri veriliyor. Sadece balon pilotluğu eğitimi yaklaşık 200 bin liraya mal oluyor, diğer derslerle maliyet artıyor. 40 öğrenci için maliyeti AHİKA üstlenmiş durumda." dedi.

Yurt dışındaki firmalar da Kapadokya'da yetişen pilotları tercih ediyor

Organizasyonun eğitim müdürü Halil İbrahim Eroğlu ise öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından sektörde yardımcı pilot olarak göreve başlayacaklarını aktararak, "Kendilerini geliştirirlerse kaptan pilot olabilirler. Mezuniyetten sonra tecrübe uçuşuna ihtiyaçları var. 300 saatlik uçuş sonrasında ticari olarak uçmaya başlayabilirler. Yurt dışındaki firmalar bizim pilotlarımızı tercih ediyor. Kapadokya'da yetişen pilot daha fazla deneyime sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

Balon pilotu adayları mesleğe başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor

Eğitime katılan sıcak hava balon pilotu adaylarından Özlem Kuyumcu da çocukluğundan beri balon pilotluğuna ilgi duyduğunu söyledi.

Farklı ülkelerde sektörü takip ederek kendisini geliştirmek istediğini dile getiren Kuyumcu, "Kadın pilotların ilk temsilcileri değiliz ama başka kadınlara öncülük ediyoruz. Bölgede kadın pilot sayısının artacağına inanıyorum." dedi.

Fatma Nur Bahadır da balon pilotu olabilme hayali kurarken AHİKA ve KÜN işbirliğinde başlatılan projeyi öğrenince vakit kaybetmeden başvurduğunu, eğitimlerde pratik yapma imkanı da bulduklarını kaydetti.

Mehmet Özçelik ise Nevşehirli olmanın avantajını kullanarak doğup büyüdüğü yörede görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

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