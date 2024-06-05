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Yaşam

Kahverengi kokarcayla mücadele için 30 ilde 150 bin parazitoit doğaya salınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl kahverengi kokarcanın bulunduğu, bulunma potansiyeli olan ve tarımsal anlamda önemli görülen 30 şehirde 150 bin parazitoit salımının planlandığını açıkladı.

Ahmet Buğra Olaç  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Kahverengi kokarcayla mücadele için 30 ilde 150 bin parazitoit doğaya salınacak

TBMM

Yumaklı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ndeki eski hizmet binasının biyolojik mücadele laboratuvarına dönüştürülmesi projesinin hangi aşamada olduğu ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye yönelik yazılı soru önergesini cevapladı.

Bakan Yumaklı, 2021'de biyolojik mücadele için kurulan laboratuvarın 3 adet tam kontrollü iklim odası, 4 iklim kabini, 1 adet eksi 80 santigrat derece derin dondurucu, 2 adet yapay ekolojik alan ve ofisleri kapsayan modem ve dünya standartlarında bir kompleks halini aldığını aktardı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde kurulan biyolojik mücadele laboratuvarının, yaklaşık 2,5 yıldır aktif olarak kahverengi kokarca mücadelesi için parazitoit üretimi yaptığını belirten Yumaklı, geçen yıl burada üretilen 22 bin parazitoidin ilk salımlarının yapıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, 2023'ün Aralık ayında Fındık Araştırma Enstitüsü'nde kahverengi kokarca ile mücadele amaçlı biyolojik mücadele laboratuvarı kurulması talimatı verildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Fındık Araştırma Enstitüsü eski hizmet binasının laboratuvara dönüştürülmesi için ilk tadilat ihalesi gerçekleştirilmiş olup tadilat işlemleri bitme aşamasındadır. Fındık Araştırma Enstitüsü'nde laboratuvar kurulum işlemleri devam ederken, mevcut koşullarda küçük iyileştirmelerle 2024 yılı Ocak ayından itibaren üretim çalışmalarına başlanmış olup 2024 yılında salımı yapılabilecek 5 bin adet parazitoit üretimi gerçekleştirilmiştir."

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilerek Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gönderilen 14 bin kahverengi kokarca yumurtasının parazitlettirilme işleminin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yumaklı, "Bakanlığımızca 2024 yılı için Giresun ilinde toplamda 19 bin parazitoit salımı gerçekleştirecektir. Ayrıca, 2024 yılında 150 bin parazitoidin kahverengi kokarcanın bulunduğu, bulunma potansiyeli olan ve tarımsal anlamda önemli görülen 30 ilde doğaya salımı planlanmıştır." bilgisini paylaştı.

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