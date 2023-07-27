İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinin ardından Kınık'taki orman yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Ankara
Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından #Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı.#Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 27, 2023
Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor.