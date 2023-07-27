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İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinin ardından Kınık'taki orman yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Mert Davut  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Ankara

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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