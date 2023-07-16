İzmir'de sıcak hava nedeniyle meydan ve caddelerde yoğunluk azaldı
İzmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle meydan ve caddelerde yoğunluk yaşanmadı.
İzmir
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık gölgede 38,6 derece olarak ölçüldü. Kentte nemin ise yüzde 20-25 civarında olduğu belirlendi.
Hafta sonları kalabalığın yaşandığı Konak Meydanı, Kordonboyu ve Gündoğdu Meydanı gibi bölgelerde, sıcak hava nedeniyle yoğunluk azaldı.
Dışarıya çıkanlar, gölgelik yerlerde vakit geçirdi. Bazı çocuklar, serinlemek için süs havuzlarına girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.