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Yaşam

İzmir'de sıcak hava nedeniyle meydan ve caddelerde yoğunluk azaldı

İzmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle meydan ve caddelerde yoğunluk yaşanmadı.

Mustafa Güngör  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
İzmir'de sıcak hava nedeniyle meydan ve caddelerde yoğunluk azaldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık gölgede 38,6 derece olarak ölçüldü. Kentte nemin ise yüzde 20-25 civarında olduğu belirlendi.

Hafta sonları kalabalığın yaşandığı Konak Meydanı, Kordonboyu ve Gündoğdu Meydanı gibi bölgelerde, sıcak hava nedeniyle yoğunluk azaldı.

Dışarıya çıkanlar, gölgelik yerlerde vakit geçirdi. Bazı çocuklar, serinlemek için süs havuzlarına girdi.

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