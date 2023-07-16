Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,930.60
BTC/USDT
30,303.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakaryalı kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda müşterileriyle buluşturuyor

Sakarya'da tekstilden sanata çeşitli alanlarda üretim yapan 600 kadın girişimci, evlerinde hazırladığı el emeği ürünlerini fuarda satarak gelir elde ediyor.

Mehmet Karakaş  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Sakaryalı kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda müşterileriyle buluşturuyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince (SAKİKAD) Serdivan Belediyesinin katkılarıyla "Üreten Kadın Büyüyen Türkiye" sloganıyla düzenlenen fuarda, kadınların ürettiği gıdadan tekstile birçok el yapımı ürün sergileniyor.

Serdivan AVM yanındaki alanda düzenlenen fuarda yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, burada iş imkanı bulamayan kadınların ücretsiz stant açtığını söyledi.

Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini burada sergileyerek ticarete alıştıklarını ifade eden Aygün, "Fuarda ev tekstili, yiyecek içecek, fincanlar, ahşap oymalar, el işleri gibi birçok ürün sergileniyor. Kadınlarımızın burada yaptıkları ürünlerin satışlarını öğrenmeleri ve aktif olmaları hem de pazara ayak uydurabilmeleri onlar açısından çok faydalı oldu." diye konuştu.

Aygün, fuar boyunca 600 kadın girişimcinin iki grup halinde stantlarda olacağını belirterek katılımcıların satışlardan memnun olduğunu kaydetti.

"Fuar gerçekten bizim için çok iyi oldu"

Kadın girişimcilerden İpek Sandal da ürünlerini tanıtma ve satma anlamında fuarın kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Evde yaptığı takı tasarım, yastık kılıfı, pamuk ve keten ürünleri burada sergilediğini anlatan Sandal, SAKİKAD yönetimine teşekkürlerini iletti.

Müberra Kocabıyık da satışlardan memnun olduğunu dile getirerek "Fuar gerçekten bizim için çok iyi oldu, çok ilgi var ve satışlarımız da çok iyi gidiyor." dedi.

Etkinliğe katılanlara ücretsiz makyaj yapımı gösteren Ayşen Odakçay da bu sayede kadın girişimcilere destek olduğunu anlattı.

Fuar, 19 Temmuz'da sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı
KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı
Bolu'da çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor
Zeytinburnu'nda 526 yapı için kentsel dönüşüm süreci başladı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Sakaryalı kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda müşterileriyle buluşturuyor

Sakaryalı kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda müşterileriyle buluşturuyor

Sakarya'da çocukken başladığı ayakkabı tamirciliğini 62 yıldır sürdürüyor

Çöpe atılacak halı parçaları sanatla ekonomiye kazandırıldı

Melen Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı

Melen Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı
Sakarya'da taşan dere nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sakarya'da taşan dere nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı

Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet