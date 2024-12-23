İstanbul'da yağışın ardından gökkuşağı oluştu
İstanbul'da gökyüzü, yağışın ardından oluşan gökkuşağı ile renklendi.
İstanbul
Kentte gün içinde bazı bölgelerde aralıklarla yağış etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Sancaktepe'de yağışın ardından beliren gökkuşağı gökyüzünü süsledi.
Bölgede yaşayanlar, güzel görüntü oluşturan gökkuşağını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.