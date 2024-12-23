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Yaşam

İstanbul'da yağışın ardından gökkuşağı oluştu

İstanbul'da gökyüzü, yağışın ardından oluşan gökkuşağı ile renklendi.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
İstanbul'da yağışın ardından gökkuşağı oluştu Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Kentte gün içinde bazı bölgelerde aralıklarla yağış etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Sancaktepe'de yağışın ardından beliren gökkuşağı gökyüzünü süsledi.

Bölgede yaşayanlar, güzel görüntü oluşturan gökkuşağını cep telefonlarıyla görüntüledi.


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