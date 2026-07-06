NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz

NATO Genel Sekreteri Rutte, "(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rutte şunları söyledi:

"(Türkiye'nin) NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz önemli. (Zirvenin) Burada Ankara'da yapılıyor olması çok önemli."

"(ASELSAN) Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor."

“Hep birlikte dünya ekonomisinin neredeyse üçte ikisini temsil ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz.”

"Caydırıcı bir savunma yapımız olacak. Tüm doğu kanadımızda, Arktik ve Kanada olmak üzere tüm bölgede güçleniyor. Daha güçlü bir Avrupa daha güçlü bir NATO demek."

“Savunmalarımızla birlikte ekonomilerimizi de güçlendireceğiz, inovasyonumuzu da yapacağız ve onbinlerce işiye istihdam sağlayacağız.”

“(Çin’in Güney Pasifik’teki füze denemesi) Çin hakkında naif olamayız. Artık her yer birbiriyle bağlantılı. Pasifik’te olan transatlantik bölgesine de etki ediyor.”