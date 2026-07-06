Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan jeopolitik gerilim ve küresel deniz ticaretindeki belirsizliklere rağmen Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Hürmüz Boğazı krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı büyümeyle kapattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan jeopolitik gerilim ve küresel deniz ticaretindeki belirsizliklere rağmen Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan Ocak-Haziran 2026 dönemine ilişkin istatistikleri değerlendirdi.

Küresel deniz ticaretini etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim ve küresel lojistikte yaşanan belirsizliklere rağmen Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü bildiren Uraloğlu, "Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ocak-haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona, konteyner elleçleme miktarı ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon 24 bin 951 TEU'ya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı

Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, limanlarda haziran ayında 46 milyon 915 bin 913 ton yük elleçlendiğini, yurt dışı yük taşımalarının ise 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 33 milyon 828 bin 104 ton olarak gerçekleştiğini, haziran ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 195 bin 392 TEU'ya ulaştığını kaydetti.

Haziran ayında bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 606 bin 240 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 573 bin 818 tonla Aliağa ve 5 milyon 442 bin 739 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiğine dikkati çekti.

Uraloğlu, haziran ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 399 bin 10 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 688 bin 799 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

En fazla artış gösteren yük cinsi feldispat oldu

Haziran ayında taşınan yük cinsleri bazında 301 bin 364 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin feldispat olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Limanlarda 649 bin 501 ton feldispat elleçlemesi gerçekleştirildi. Haziran ayında portland çimento, 1 milyon 9 bin 867 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 586 bin 62 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, taşkömürü (briketlenmemiş) ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

Uraloğlu, haziran ayında limanlardan deniz yoluyla en fazla yükün İtalya'ya taşındığını vurgulayarak, bu ülkeyi ABD ve Mısır'ın takip ettiğini, deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yükün de Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu bildirdi.