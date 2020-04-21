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Yaşam

İstanbul'da Güney Koreli genç İslamiyeti seçti

Çalışmak için İstanbul'a gelerek Beykoz'a yerleşen Güney Koreli Myungkyu Kang, ilçe müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu.

Muhammed Gencebay Gür   | 21.04.2020
İstanbul'da Güney Koreli genç İslamiyeti seçti Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Güney Koreli Myungkyu Kang, Beykoz Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini söyledi. 

Kang'ın bu talebi üzerine Beykoz Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kelimeişehadet getiren 28 yaşındaki Kang, Müslüman oldu.

Müslüman olmasının ardından "Ertuğrul" adını alan gence, Beykoz Müftüsü Ali Efe, İslam dini ile ilgili bilgiler verirken, Kur'an-ı Kerim ve Meali ile İslam dinini anlatan kitapları hediye etti.

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