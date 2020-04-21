Euro
7.58
Dolar
6.99
BIST 100
97,857.57
Altın
1,676.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuştu
logo
Yaşam, Koronavirüs

Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen işçilerden geriye duygulandıran mektupları kaldı.

Muharrem Cin   | 21.04.2020
Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

Kütahya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen işçilerden geriye duygulandıran mektupları kaldı.

Andız Mahallesi'ndeki KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarında kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı.

Görevliler, 4 odada 4 mektup ve öğrencilerin çayını içmenin karşılığında bırakılan bir miktar para buldu.

Trabzonlu olduğunu ifade eden F. Akyıldız, mektubunda, "14 gün boyunca bize her türlü imkanı sağlayan öncelikle devletimize ve bizi yalnız bırakmayan polis ve güvenlik güçlerimize ve çalışan diğer personellere teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandıktan sonra, "Öğrenci kardeşimiz çayınızı kullandım. Hakkınızı helal ediniz" diyerek 20 lira para bıraktı.

İsa Kasap da mektubuna şair Necip Fazıl Kısakürek'in şiiriyle başlayarak, şunları yazdı:

"Necip Fazıl'ın sözleriyle sizlere teşekkür ederim. Çünkü dertlerinizi unutup bizlerle ilgilendiniz. Her gün yüzünüzde tebessüm daha da arttı. Bazen bizleri güldürmek için elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Burada bizlere bacı oldunuz, kardeş oldunuz. Her şey için sonsuz teşekkür ederim."

İsimsiz bir mektupta ise şunlar, ifade edildi:

"Bu mektubu yazma ihtiyacı duyma sebebim, devletimizin yurtlarını kötüleyenler çok oldu. Hiç de öyle değil. Çok çok iyi. Bu yurtta karnım doyasıya yemek yedim. Sebebine gelince, bir kız çocuğunun kumbarasını bozdurup, Biz Bize Yeteriz kampanyasına katıldı. Bu beni çok etkiledi. Başta Cumhurbaşkanıma, devlet büyüklerime, burayı organize eden valime, sağlık müdürüne, il emniyet müdürüne, AFAD, Kızılay ve hizmet eden çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Dördüncü isimsiz mektupta da yurtta hizmet edenlere teşekkür ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor
Barcelona koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya’da ibadethaneler mayısta açılacak
Bursa'da Kovid-19 'dedektifleri'nin yoğun mesaisi
Afyonkarahisar'da bilim insanları 'UV-C' sterilizatör tasarladı

Benzer haberler

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de yurda yerleştirildi

Almanya'dan gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de köy bakkalında yakalandı

İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de köy bakkalında yakalandı
Türkiye’den KEİ üyesi ülkelere koronavirüs mektubu

Türkiye’den KEİ üyesi ülkelere koronavirüs mektubu
Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar memnun

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar memnun