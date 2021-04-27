Euro
9.94
Dolar
8.22
BIST 100
1,393.75
Altın
1,782.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Irak'ta Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesi’nde şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Türkiye

Bursa'da yaşayan Alman vatandaşı ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ikamet eden Alman vatandaşı, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Yavuz Gerçekçi   | 27.04.2021
Bursa'da yaşayan Alman vatandaşı ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu

Bursa

Yaklaşık bir yıldır Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hans Jürgen Helmut Willing, ramazan ayından etkilenerek İslam dinini araştırıp Müslüman olmaya karar verdi.

Willing için Mudanya Müftülüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, ramazan ayından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlayan ve Müslüman olmaya karar veren Willing'i tebrik etti.

Soylu, Kelime-i Şehadet getirerek "Yusuf" ismini alan Willing'e "İhtida Belgesi" ile Almanca Kur'an-ı Kerim Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK tam kapanma döneminde duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
Belçika'ya Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan girişlere yasak getirildi
İran'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 120 bini geçti

Benzer haberler

Ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu

Ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu

Maden sektöründe ilk çeyrek ihracatı yıl sonu hedefi için ümit verdi

Eskişehir'de canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor

Bursa'da meslek lisesinde üretilen elektrikli scooter için siparişler gelmeye başladı

Bursa'da meslek lisesinde üretilen elektrikli scooter için siparişler gelmeye başladı
Ölmek üzereyken kurtarılan güvercin 'Zibidi' kanat çırpmaya başladı

Ölmek üzereyken kurtarılan güvercin 'Zibidi' kanat çırpmaya başladı

İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir

İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir