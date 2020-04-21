Euro
7.54
Dolar
6.96
BIST 100
97,848.53
Altın
1,695.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2020

Mukabele geleneği ramazanda Selimiye'den canlı yayınla sürdürülecek

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.

Cihan Demirci   | 21.04.2020
Mukabele geleneği ramazanda Selimiye'den canlı yayınla sürdürülecek

Edirne

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.

"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından her gün yayınlanacak.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Müftülük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayının hüzünlü bir zamana denk geldiğini söyledi.

Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde tedbirlere uyularak geçirileceğini belirten Üzüm, şöyle devam etti:

"Bayram sevinç günüdür. Ümit ediyoruz ki Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda bu hüznümüz önemli oranda gider. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayetiyle yeniden insanlarımız sağlıklı bir dünyaya kavuşurlar. Ramazan-ı şerif ayı rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Perşembe günü sahur ve cuma günü akşam ilk iftarla başlayacak. İnşallah rahmete, berekete ve mağfirete vesile olacak."

Teravih namazları evde kılınacak

Ramazanda teravihlerde salgın nedeniyle camilere gidilmeyeceğini ifade eden Üzüm, "Evlerimizi mescit yaparak, bireysel olarak, aile olarak dualarımızı bu zor zamanlarda yapacağız. Kur'an-ı Kerim okuyarak, hatmederek Efendimizin itikaf sünnetini de evlerimize taşıyarak inşallah bereketli, feyizli ve müstefit olacağımız, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vesile olacak dualarımızla inşallah ramazan-ı şerif ayını geçireceğiz." diye konuştu.

Üzüm, sağlığı yerinde olanların oruçlarını tutacaklarını dile getirdi.

Ramazanın, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ibadeti barındırdığını vurgulayan Üzüm, "Sağlıklı kardeşlerimizin oruçlarını tutmaları bu hastalığa karşı da tüm hastalıklara karşı da daha dirençli olmalarını temin edecek." dedi.

Teravih namazlarının da evde kılınacağını aktaran Üzüm, şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı
Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor
Kovid-19'u yenen hemşire penguen dansıyla taburcu edildi
Eskişehir Şehir Hastanesi günde 1500 civarında koronavirüs testi yapabilecek
Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Benzer haberler

İspanya'nın ünlü 'boğa festivali' Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın ünlü 'boğa festivali' Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Kurum ve kuruluşlara maskeler DMO tarafından dağıtılacak

Yurtta 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Mukabele geleneği ramazanda Selimiye'den canlı yayınla sürdürülecek

Mukabele geleneği ramazanda Selimiye'den canlı yayınla sürdürülecek
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 297'ye yükseldi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 297'ye yükseldi
Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya

Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya