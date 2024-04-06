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Yaşam

Isparta'da yeni bir alabalık türü keşfedildi

Isparta'da alabalık çeşitliliği hakkında araştırma yapan bilim insanları, bu balığın yeni bir türünü dünya literatürüne kazandırmayı başardı.

Yalçın Çelen  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Isparta'da yeni bir alabalık türü keşfedildi

Isparta

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Doç. Dr. Salim Serkan Güçlü ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Davut Turan, Doç. Dr. Gökhan Kalaycı ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, saha çalışmaları kapsamında yeni bir alabalık türünü tanımladı.

Akademisyenler, alabalıkların Akdeniz Bölgesi'nde morfolojik-moleküler revizyonu, yayılış alanları ve korunma durumlarıyla ilgili birlikte çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Köprüçay Nehri'nde keşfedilen balığa, Türkiye'de balık bilimine yaptığı büyük katkılarından dolayı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fitnat Güler Ekmekçi'ye atfen "Salmo ekmekciae" ismi verildi.

Balık, Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nin desteklediği “Zoosystematics and Evolution" dergisinde yayınladı.

Taş ve çakıllardan oluşan bir taban yapısına sahip, temiz ve orta derecede hızlı akan suda yaşayan balık türüyle, Türkiye'de doğal alabalık türlerinin 20'ye çıktığı bildirildi.

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