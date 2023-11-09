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Yaşam

Iğdır'da çocuklar Anıtkabir'deki nöbet değişimini canlandırdı

Iğdır’da 6 öğrenci, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini canlandırdı.

Hüseyin Yıldız  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Iğdır'da çocuklar Anıtkabir'deki nöbet değişimini canlandırdı

Iğdır

Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki 6 öğrenci, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle tutulan saygı nöbeti değişimini kendi aralarında yaptı.

Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir ve Ermenistan sınırındaki bir köy okulunda çekilen videoyu Iğdır Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki 6 öğrenci, videoda ahşaptan silahlar yapıp, okullarının önündeki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapıyor.

Anıtkabir’deki nöbet değişimi anında çekilen videolarla harmanlanan görüntünün sonunda ise bir kız çocuğu duvara sonsuzluk işareti çiziyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından askerlerin oluşturduğu saygı nöbetçileri, Anıtkabir bünyesindeki Muhafız ve Merasim Bölüğüne bağlı görev yapıyor.

Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.



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