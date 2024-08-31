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Yaşam

Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı

Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii) kameraya yansıdı.

Hüseyin Yıldız  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Kent, uygun coğrafi ve iklim koşullarıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Iğdır'da 350 civarında kuş türünün yaşadığı biliniyor.

Bölgede yaşayan kuş türlerini görüntüleyen AA ekibinin yakınına konan ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı.

Görüntülerde, kuşun kendini temizlediği ve etrafı izlediği anlar yer alıyor.

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