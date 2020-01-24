İdlib'deki kader yolcuları tren yoluna 'yurt' kurdu
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan bin 200'den fazla ailenin, eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırlar dramatik bir görüntü oluşturuyor.
İdlib
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan bin 200'den fazla ailenin eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırlar, dramatik bir görüntü oluştururken sivillerin yaşadığı dramı da gözler önüne seriyor.
Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları yüzünden İdlib'in kuzeyine göç eden siviller, boş araziler veya zeytin ağaçlarının altına derme çatma çadır kurarak yaşam mücadelesi veriyor.
İç savaş öncesi Halep-Lazkiye kentlerini bağlayan tren hattı da bu trajediye tanıklık eden alanlardan biri durumunda.
İdlib ilinin sınırlarından geçen hattın 25 kilometresinde bin 200'den fazla ailenin bitişik nizam kurduğu çadırlar, AA'nın "drone" ile çektiği görüntülerde tren vagonlarını andırıyor.
AA muhabirine konuşan siviller, "yolculuklarının son bulmasını ve evlerini dönmeyi" umuyor.
"Rüyalarımda kendimi evimde görüyorum"
İdlibli Ayyuş Hüseyin Um Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden 3 yıl önce evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Um Ali, "Çamurdan dolayı, nispeten yüksek olan bu hat üzerine yerleştik. 3 yıldır sürekli göç halindeyiz. Kendi halimizde yaşıyorduk. Kimseye zararımız yoktu. Evimiz, üzüm bahçelerimiz hepsi geride kaldı." dedi.
İçinde bulundukları durumdan duyduğu üzüntüyü ifade eden Um Ali, "Allah bize bu kaderi yazmış. Bak gör ne haldeyiz. Köyümü yeniden görmek en büyük hayalim." diye konuştu.
Köyünü geride bıraktığı için vatanını kaybetmiş gibi hissettiğini aktaran Um Ali, "Rüyalarımda kendimi evimde görüyorum. Evimi, bahçemi oradaki her şeyi çok özlüyorum. 'Bugün-yarın döneceğiz' diye kendimizi avutuyoruz. Köyümüzdeki bahçemizde ağaçlarımız vardı. Onlarla ilgileniyorduk." şeklinde konuştu.
Um Ali, tren hattı üzerinde boş yer buldukları için şanslı oldukları vurgulayarak, "Bu tren hattında kendimizi özgür hissediyoruz. Kimse bize karışmıyor. Buradaki insanlar misafirler. İnşallah herkes evine döner." dedi.
"Çamur ve selden korunmak için çadırımızı buraya kurduk"
Rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak evsiz kalanlardan Ahmet Sincari de, "Çamur ve selden korunmak için çadırımızı buraya kurduk. Tren hattı üzerinde boş yer bulanlar buraya yerleşiyor." diye konuştu.
Çadırlarda yaşamaktan yorulduklarının altını çizen Sincari, bir an önce evlerine kavuşmak istediklerini kaydetti.
İdlib'deki son durum
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.
Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan toplam 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.
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