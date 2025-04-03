Dolar
37.94
Euro
42.19
Altın
3,075.07
ETH/USDT
1,777.10
BTC/USDT
82,277.00
BIST 100
9,523.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Suat Öztürk  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

Elazığ

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, gölün sahil şeridinde 25 kişilik ekiple temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

Toplanan 7 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Bağcılar'da silahla yaralandıktan sonra şehit olan bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı
"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde birçok ülkede etkinlik ve paneller düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı
Düzce'deki yaylalar, kışın ve ilkbaharın izlerini taşıyor

Benzer haberler

Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

Elazığ'da depremzedeler bayramı yeni konutlarında geçiriyor

Elazığ'da "yerinde dönüşüm" diyen depremzedeler yeni evlerinde ilk bayramı karşılıyor

Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor

Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor
Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, milli forma hedefine odaklandı

Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, milli forma hedefine odaklandı
Yabancı iki arkadaşın çevre duyarlılığı "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü

Yabancı iki arkadaşın çevre duyarlılığı "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet