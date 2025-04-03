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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden yayındayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler çıkartıldı -VTR-
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Yaşam

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki dağlara kar yağdı.

Hüseyin Demirci  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla ilçeyi çevreleyen dağların zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede, ilkbahar mevsiminde soğuk hava da etkili oluyor.

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