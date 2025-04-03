Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi
Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü kaydedildi.
Hatay
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünce, korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" bulunan çizgili sırtlanın görüntüsü paylaşıldı.
Görüntüde, sırtlanın yalaktan su içtiği anlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.