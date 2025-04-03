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Yaşam

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü kaydedildi.

Eren Bozkurt  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

Hatay

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünce, korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" bulunan çizgili sırtlanın görüntüsü paylaşıldı.

Görüntüde, sırtlanın yalaktan su içtiği anlar yer aldı.

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