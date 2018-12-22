Hayalindeki çiftliği çocukları için aldığı kazlarla kurdu

Van'ın Edremit ilçesinde çocukları için aldığı iki kazla yetiştiriciliğe başlayan Hasan Doğar, iki yıl içerisinde ürettiği bin 500 hayvanla hayalindeki çiftliği kurdu.

Fotoğraf: AA/Özkan Bilgin

VAN - Mesut Varol

Pınarbaşı Mahallesi'nde belediyede işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Doğar, iki yıl önce çocukları için aldığı iki kazı evlerinin bahçesinde beslemeye başladı.

Kısa sürede sayıları artan kazlara yenilerini ekleyen Doğar, iki yıl içerisinde sayıyı bin 500'lere çıkardı. Sayıları arttığından bahçeye sığmayan kazları için atıl durumdaki eski bir çivi fabrikasına ait araziyi kiralayan Doğar, burayı çocukluğundan beri hayalini kurduğu çiftliğe dönüştürdü.

Yetiştirdiği hayvanların bir kısmını satarak gelir elde eden Doğar, elindeki 500 damızlık kazla da işini büyüterek önümüzdeki yıl dış pazara açılmayı hedefliyor.

Doğar, AA muhabirine, yetiştiricilik için uzun süre internette araştırma yaptığını ve veteriner arkadaşından destek aldığını söyledi.

Ardından kazların beslenmesini ve bakımını öğrendiğini anlatan Doğar, "Bu işe iki kazla başladık. Bu hayvanların görselliği ve yumurtlaması çocuklarımın çok hoşuna gitti. Daha sonra çevre köylerden 50 dişi, 30 erkek kaz daha aldım. Bunları da Linda ve Çin kazı olarak temin ettim. Çünkü bunlar yumurtacı kazlar olarak bilinir. Bu kazlar ilk yılda 30-35, ikinci yılda 65-70 yumurta veriyor." dedi.

"Irak pazarına açılacağız"

Çiftliğindeki kazların sayısının gittikçe arttığını ifade eden Doğar, şöyle konuştu:

"Kazlar zamanla çoğalınca evimin bahçesine sığmadı. Bir yer kiraladım ve burada üretime başlayarak hayalimdeki çiftliği kurdum. Bununla beraber iki kuluçka makinesi aldım ve yumurtaları bu makineye bıraktım. Bu makineden civcivlerin çıktığını görünce gözlerime inanamadım. Sonra üretime devam ettim, sayıları kısa sürede bin 500 oldu. Bunların binini sattım. Şu an 500 damızlık kaldı. Bunlarla yeni sezon için üretime devam edeceğiz. Hedefimiz 7 bin kaz üretmek. Çok karlı bir iş. Eğitimini de almadım."

Doğar, insanların yılbaşı için şimdiden kaz almaya geldiğini ifade ederek, "Çok fazla talep alıyoruz. Bazen yetiştiremiyoruz. Elimizde sınırlı sayıda kaldı, artık satış yapmıyoruz. Önümüzdeki yıl için pazar arayışına başladık. Irak'ın kuzeyine ihraç etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.