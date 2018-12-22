'Model uçak' hayaline doktorluktan sonra kavuştu

Fotoğraf: AA/Okan Coşkun

MALATYA - Okan Coşkun

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Atambay, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu model uçak yapma hayaline doktorluktan sonra kavuşarak mini bir model uçak filosunun sahibi oldu.

Küçük yaşlarda itibaren uçaklara ilgili duyan ancak eğitimi dolayısıyla bu alanla ilgilenemeyen Prof. Dr. Metin Atambay, yaklaşık 10 yıl önce Türk Hava Kurumunun (THK) model uçak kursuna son kişi olarak kayıt yaptırarak merak duyduğu alana adım attı.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra kendisine üniversitede küçük bir atölye kuran Atambay, burada model uçak yapmaya başladı.

Bu alanda kendini geliştiren ve profesyonelleşen Atambay, yaklaşık 100 model uçağa hayat vererek hem hayalini gerçekleştirdi hem de minik bir model uçak filosuna sahip oldu.

Prof. Dr. Atambay, üniversitede model uçak yapımı konusunda meraklı olan ve ilgi duyan öğrencilerine de bu alanda eğitim veriyor. Atambay, bu kapsamda 500 öğrencisine uçak yapımını öğretti.

Atambay, AA muhabirine, ruhunu beslemek için bu işi yaptığını ve herkesin bir hobisi olması gerektiğini söyledi.

Her türlü radyo kontrollü uçağı kullandığını anlatan Atambay, "Her radyo kontrollü aracı hemen hemen denedim. Model uçak, model helikopter, drone, model tekne ve model araba, bunların hepsini denedim. Tabii ki uçaktan aldığım zevki hiçbirinden alamadım o yüzden uçak ağırlıklı olarak devam ediyorum." diye konuştu.

Atambay, boş vakit tanımını doğru bulmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Boş vakit değerlendirme dememek lazım buna. Bu benim kendimi daha iyi hissettiğim için kendime ayırmam gereken bir zaman. Bu boşa harcanmış bir zaman değil yani. Hiçbir şey yapmayacaktım da hadi bunu yapayım değil, bu benim ruhumu beslemek için yapmak zorunda olduğum bir şey. Onun için buna bir boş vakit diyerek hafifletmek çok mantıklı değil. Herkesin bir hobisi olmalı. Bu hobiye zaman, emek, para ayırmalıyız, fedakarlık yapmalıyız. Bunu da boş vakit olarak değerlendirmemeliyiz."

Öğrencilerine de uçak yapımını öğretiyor

Model uçak yapımına başladıktan sonra diğer öğrencilerin de kendisine "Biz de öğrenmek istiyoruz." diye geldiğini anlatan Atambay, 500 öğrenciye de uçak yapımını öğrettiğini ifade etti.

Atambay, öğrencilerin birinci önceliğinin okullarından mezun olmak olduğuna dikkati çekerek, bunun yanında ise birer hobi edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını dile getirdi.

Şu anda 50 öğrenciye model uçak eğitimi verdiğini aktaran Atambay, "Uçakları öğrencilerle beraber yapıyoruz. Öğrencilerim kendi yaptıkları bir uçakla uçmanın keyfini yaşayacaklar. Tabii hazır alınan bir uçakla da uçabilirler ama kendi yapacakları bir uçakla uçtukları zaman çok daha haz duyacaklarından eminim. O hazzı başka hiçbir şekilde yaşayamazlar." diye konuştu.

Prof. Dr. Atambay, öğrencilere eğitim verirken uçakların kırılmasını göze aldığına değinerek, çok sayıda uçağı kırdıklarını ancak bunların tamirini de yine kendisinin yaptığını söyledi.