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Yaşam

Hatay'da bazı tarım alanları zirai dondan etkilendi

Hatay'ın Defne ilçesinde bazı seralarda yetiştirilen sebzelerde zirai don nedeniyle zarar oluştu.

Salim Taş  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Hatay'da bazı tarım alanları zirai dondan etkilendi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 derecenin altına düştüğü Toygarlı Mahallesi'nde, örtü altında yetiştirilen ürünler soğuktan olumsuz etkilendi.

Mahalle muhtarı ve çiftçi Mehmet Çağatay, gazetecilere, 2 dönümlük serasındaki biber ve domateslerin büyük bölümünün zirai don nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Dona karşı aldığı önlemlerin yararlı olmadığını dile getiren Çağatay, "Serada ısıtıcı kullanıp çift naylon çekmeme rağmen ürünlerimi kurtaramadım. Ciddi maddi kaybımız oldu." dedi.

Biber üreticisi Tuncay Dönmez de ürünlerinin zirai dondan etkilendiğini belirterek, "Aldığımız önlemlere rağmen maalesef ürünlerimi kurtaramadım. 3 dönümlük seramdaki bütün ürünler gitti." diye konuştu.

Mahalledeki seralarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor.

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