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Yaşam

Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi dondu

Bayburt'ta her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi buzla kaplandı.

Beşir Kelleci  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi dondu Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyünde bulunan şelale, doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgedeki şelale dondu.

Dere yatağının da buz tuttuğu bölgede seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Doğaseverler, bölgeye giderek buzla kaplanan şelaleyi fotoğrafladı.

Her mevsim şelalenin bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Ayşenur Avcı, özellikle kışın donan şelalenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

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