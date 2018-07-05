'Haluk Levent'in yeleği' sayesinde yeniden duymaya başladı

Fotoğraf: AA/Kerem Kocalar

GAZİANTEP - Kerem Kocalar

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satarak elde ettiği gelirle yeniden işitme cihazına kavuştu.

Anne karnında oksijensiz kalması nedeniyle iki kulağında da işitme sorunu yaşayan küçük Reşit'in tedavisine geçen yıl başlandı.

Ameliyat edilen ve işitme cihazı kullanmaya başlayan çocuğun yaklaşık 1 ay önce evlerinin önünde oynarken işitme cihazı çalındı.

Dar gelirli Polat ailesi, cihazın 7 yıl kullanım süresi olduğu için yeni bir işitme cihaz alamadı.

Polat ailesinin durumundan haberdar olan AHBAP üyeleri, durumu platformun Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'e iletti.

Reşit'in yeniden duyması ailesini sevindirdi

Konserlerinde giydiği ve kendisiyle adeta özdeşleşen yeleğini Reşit için sosyal medyada satışa çıkaran Levent'e ulaşan hayırsever bir iş adamı, çocuğun tedavi masraflarını karşılayacağını belirtti.

Gaziantep'teki AHBAP üyelerinin girişimleri ve iş adamının desteğiyle yeni cihaz alınan Reşit'in, yeniden duymaya başladığındaki mutluluğu ailesini sevindirdi.

"Yeniden cihaz bulma umudum yoktu"

Anne Emine Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık bir ay cihazsız kaldığını ifade ederek, bu sürede hırçın davranan Reşit'in yeniden gülmeye başladığını, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Polat, "Yeniden cihaz bulma umudum yoktu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi birçok yere gittim ama cihazı kısa süre önce almamız nedeniyle yenileyemedik. AHBAP ekibine ulaştık, onlar bize yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun." dedi.