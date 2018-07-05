Fotoğraf: AA/Ramazan Bilgili

KONYA

Konya'nın Hadim ilçesindeki kiraz üreticileri, ayılardan gelebilecek zarar nedeniyle bahçelerinde ateş yakıp sabaha kadar nöbet tutuyor.

Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden Konya'nın Hadim ilçesinde çiftçiler, büyük kısmı ihraç edilen Napolyon cinsi kirazlara ayıların zarar vermemesi için gece gündüz mücadele ediyor.

Toroslar'ın eteğindeki bahçelerinde geçimlerini kiraz üretimiyle sağlayan çiftçiler, kiraz hasadının başlamasıyla ağaçlarına ayıların zarar vereceğinden endişe ediyor.

Tedirgin olan çiftçiler, gruplar halinde sabaha kadar ateş yakarak nöbet tutuyor.

"Ağaçlara dadandılar"

Hadim-Taşkent sınırında Derebaşı mevkisindeki bahçesinde "ayı" nöbeti tutan kiraz üreticilerinden Kadircan Özağır, meyvelerin olgunlaşmasıyla ayıların bahçedeki ağaçlara dadandığını söyledi.

Yaklaşık 10 gündür ayıların birçok ağaca zarar verdiğini anlatan Özağır, şöyle konuştu:

"300 kiraz ağacımız var. 2 bin rakımlı bu tarlamızda hasadın başlamasından bu yana ayı nöbeti tutuyoruz. Ayıdan korunmak için de geceleri ateş yakıp tüfeklerle bekliyoruz. Bir gece gelmediğimizde bile ayılar birçok ağaca zarar vererek kirazları yiyor. Ağacı kökünden söktüğü günler de oluyor. En son dün işimiz çıktığı için buraya gelemediğimizden dolayı bahçeye girip 4 ağacımıza zarar vermişler. Duman kokusu almayınca bunu çok daha rahat şekilde yapıyorlar."

Özağır, bahçede 5 kişinin nöbet tuttuğunu ve yalnız başına nöbete kalmanın da tehlikeli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bahçe çok yüksekte olduğu için buraya ulaşmak hayli zor oluyor ama ekmek parası, yapacak bir şey yok. Her gün bunu yapıyoruz. Yüksek rakımda olduğumuz için buradaki ormanlarda yalnızca ayı değil, domuz ve kurtlar da var. Haliyle onlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Domuz, yere sarkan dallardaki kirazları yiyor. Özellikle ayılar, olmamış kirazlara asla dokunmuyor. Hadim'in kirazı meşhurdur. O yüzden mi bilmiyorum ama iyice büyümüş, güzel kırmızı olanları yiyorlar."

Muhabir: Engin Özekinci