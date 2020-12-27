Hakkari'de karla mücadele ekipleri yiyecek arayan tilkiyi besledi
Hakkari'de karla mücadele çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yiyecek ararken gördükleri tilkiyi besledi.
Hakkari
Durankaya beldesi yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada yiyecek bulamayan ve kayalık bölgede bitkin düşen tilkiyi gördü.
Hayvanı ısıtmaya çalışan ekipler, yanlarında götürdükleri yiyecekleri yedirdi.
Tilki, daha sonra uzaklaşarak yuvasına döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.