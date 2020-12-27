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Yaşam

Mahalledeki çocukların oyuncaklarını 'İrfan dede' yapıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde bahçesinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren 61 yaşındaki İrfan Orhan, torunlarına ve mahalledeki çocuklara ahşaptan oyuncak araba yapıp hediye ediyor.

Sadrettin Kaya   | 27.12.2020
Mahalledeki çocukların oyuncaklarını 'İrfan dede' yapıyor Fotoğraf: Sadrettin Kaya/AA

Van

Van'ın İpekyolu ilçesinde bahçesinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren 61 yaşındaki İrfan Orhan, torunları ve mahalledeki çocuklar için ahşaptan oyuncak tasarlıyor.

Yalı Mahallesi'nde yaşayan Orhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında zamanının büyük kısmını evde geçiren torunları için oyuncak yapmaya karar verdi.

Çam, kavak ve farklı ağaçları toplayan Orhan, bahçenin bir bölümünü atölye yaparak, ağaç dallarını çocuklar için oyuncağa dönüştürüyor.

"Bugüne kadar birçok ürün yaptım"

Farklı model arabaların oyuncaklarını yapan Orhan, uzun uğraşlar sonucunda tasarladığı oyuncakları torunlarına ve mahalledeki çocuklara hediye ediyor.

Orhan, AA muhabirine, torunları için başladığı ahşaptan oyuncak üretimini meslek haline getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Plastik yerine ahşap oyuncakların daha çok tercih edildiğini anlatan Orhan, "İnsanlar oyuncakların sadece plastikten oluştuğunu düşünüyor. Ben bu anlayışa karşıyım. 6 torunum var ama onlara hiç plastik oyuncak almıyorum. Yaptığım oyuncakları torunlarım çok beğendi. Onlarla oyun oynuyorlar." dedi.

Orhan, ürettiği oyuncaklarla ilgili çok olumlu tepkiler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eş, dost ve akrabalarımdan olumlu tepkiler alıyorum. Bugüne kadar birçok ürün yaptım. Bunlardan bazılarını çocuklara hediye ettim. Diğerlerini ise torunlarıma veriyorum. Görenler çok beğeniyor. Yaptığım oyuncakları bal mumu ve zeytinyağı karışımıyla boyuyorum. Oyuncaklar doğal yöntemlerle boyanmış oluyor. Ahşap konusuna çocukluğumdan beri ilgim vardı. Elime bir ağaç geçse hemen onu değerlendirmeye çalışırım. Pandemiden dolayı zamanımızın büyük kısmı evde geçiyor. Ben de televizyon izlemek yerine zamanımı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah emekli olduktan sonra bu uğraşı meslek haline getiririm."

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