Hakkari'de JAK timi kayak sezonu öncesi tatbikat yaptı
Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon öncesi tatbikat gerçekleştirdi.
Hakkari
Valilikten yapılan açıklamaya göre, JAK timi, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirip kayak yapabilmeleri, meydana gelebilecek yaralanma, pist dışına çıkarak kaybolma ve telesiyejde mahsur kalma vakaları gibi olumsuz durumlara en kısa sürede müdahale etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde tatbikat yapan JAK timi, senaryo gereği telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalanları kurtardı.
JAK timi, kayak merkezinde asayişin sağlanması ve vatandaşların güven içinde kayak yapabilmeleri için sezon boyunca görev yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.