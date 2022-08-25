Dolar
18.17
Euro
18.12
Altın
1,759.91
ETH/USDT
1,701.00
BTC/USDT
21,660.00
BIST 100
3,142.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuşuyor
logo
Yaşam

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçe başlayan leylekler, Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturuyor.

Mesut Karaduman   | 25.08.2022
Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Avrupa ve Balkanlarda yazı geçiren leylekler, kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı.

Tekirdağ semalarından geçen leylekleri gören bazı sürücüler de yol kenarında durup leylekleri izledi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine, leyleklerin sonbaharın yaklaşmasıyla Avrupa'dan Afrika'ya tersine göçe başladığını söyledi.

Leyleklerin toplu uçuşlarını izlemenin ve fotoğraflarını çekmenin keyif verici olduğunu ifade eden Çelik, "Yolda giderken birden leylekleri gördük. Her zaman denk gelmiyor. Fotoğraf makinemiz de yanımızdaydı. Hem bu görsel güzelliği izledik hem de güzel fotoğraflar yakalamaya çalıştık. Birkaç gün daha bu şekilde leyleklerin geçişini görebiliriz diye düşünüyorum. Bunları görenler bence çok şanslı, gerçekten izlemesi çok keyifli." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şarkıcı Gülşen hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz
Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Evlat Nöbeti Çalıştayı"nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı
Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Tekirdağ'a dönen 'Yaşar' isimli leylek kent sakinlerini sevindirdi

Tekirdağ'a dönen 'Yaşar' isimli leylek kent sakinlerini sevindirdi
'Hayrabolu Ayçiçeği Festivali' başladı

'Hayrabolu Ayçiçeği Festivali' başladı
Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet