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Yaşam

Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi

Gümüşhane'de ayılar, yayladaki bir lokantaya zarar verdi.

Sinan Uçar  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi

Gümüşhane

Merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisindeki 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası'na gezmek için giden bir kişi, burada bulunan lokantanın kapı ve camlarının kırık olduğunu fark etti.

Söz konusu kişinin bilgi vermesi üzerine işletmeci Ertan Reis ile Osman Akgül, kontrol için yaylaya gitti.

Reis ve Akgül, yaptıkları kontrollerde işletmelerinin ayı saldırısı sonucu zarar gördüğünü belirledi.

Ertan Reis, AA muhabirine, bir arkadaşının yaylada gezerken işletme kapılarının kırık olduğunu fark ederek kendisine haber verdiğini söyledi.

İşletmesini kontrole gittiğinde ön camının kırık olduğunu gördüğünü belirten Reis, "Ayı diğer tesisimize de girmiş. Orada sadece kuru gıdaya zarar vermiş. Tesisimizde tezgah, bardak, kıyma makinesi, bulaşık makinesi gibi aletlerimizi harap etti. Mezbahanenin camını kırmış, oraya da zarar verdi." dedi.

Reis, durumu bildirdikleri jandarma ekiplerinin tutanak tuttuğunu kaydetti.

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