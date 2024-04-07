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Yaşam

Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

Erzurum'da, havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatı hareketlenmeye başladı.

Talha Koca  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - AA

Erzurum

Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla karların erimesi hızlandı.

Canlanan doğada yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen beyaz, mavi ve mor kardelenler açtı.

Havaalanı yolu çevresindeki kardelenlerle süslenen tarım arazileri, farklı türden kuşları da ağırlıyor.

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