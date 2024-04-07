Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.93
ETH/USDT
3,386.90
BTC/USDT
69,257.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Silver Spirit" ile 475 yolcu geldi.

Ali Rıza Akkır, Osman Uras  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi Fotoğraf: Osman Uras/AA

Muğla

Silversea Cruises'a ait 212 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

İstanbul Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı kruvaziyerde ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 475 yolcu ile 410 personel bulunuyor.

Gemi, gece saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü, Aziz Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 97 geminin Bodrum Cruise Port’a geleceğini öngördüklerini belirtti.

Güngör, açıklamasında "Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Limanın 2024 yılında 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedeflediği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Orta Ege için fırtına uyarısı
Jandarma Togg'dan sürücülere trafik dersi

Benzer haberler

Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak

Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde

Tour of Türkiye'nin 3 etap koordinasyon toplantısı yapıldı

Tour of Türkiye'nin 3 etap koordinasyon toplantısı yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Yatağan'da mitingde konuştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Yatağan'da mitingde konuştu
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye ve Dalaman'da vatandaşlarla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye ve Dalaman'da vatandaşlarla buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet