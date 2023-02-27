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Yaşam

Görme engelli yaşlı kadın depremzedeler için yüzüğünü bağışladı

Kadriye Coşkun   | 27.02.2023
Görme engelli yaşlı kadın depremzedeler için yüzüğünü bağışladı

Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan görme engelli 96 yaşındaki Ayşe Erdemir, parmağındaki altın yüzüğü, depremzedeler için verdi.

Seydişehir'e bağlı Başkaraören, Ortakaraören ve Aşağıkaraören mahallerinin sakinleri tarafından kurulan Üçkaraören Kooperatifi'nde kadınlar, depremzedeler yararına kermes düzenledi.

Ortakaraören Mahallesi'nde kermes düzenlendiğini öğrenen görme engelli Ayşe Erdemir, yıllardır parmağından çıkarmadığı altın yüzüğünü depremzedeler yararına kermese bağışladı.

Üçkaraören Kooperatifi'nin kermesini ziyaret eden Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Ayşe Erdemir'in kermese verdiği desteği duyunca Erdemir'i evinde ziyaret etti.

Erdemir, "Benim de bir katkım olsun istedim. Yıllardır takıyordum. Depremzedeler yararına kermes açıldığını duydum. Yaşlıyım gözlerim de görmüyor, ancak parmağımdaki yüzüğümü çıkardım. Helali hoş olsun. Onların bizden daha çok ihtiyacı var." dedi.

Kaymakam Pişkin sosyal medya hesabından "Ayşe Erdemir ninenin bugün kendisini ziyaret ederek elini öptüm, hayır duasını aldım. Rabb'im cennetiyle mükafatlandırsın inşallah." ifadesini kullandı.

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