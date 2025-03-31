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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Mehmet Emin Gürbüz  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bayram tatilini fırsat bilen yüzlerce kişi, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkına geldi.

Birçok ilden ziyarete gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelerde hatıra fotoğrafı çektirdi, piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirdi.

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