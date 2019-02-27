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Yaşam

Gazze'nin 'sessiz çömlek ustaları'

Gazze'de işitme engelli çömlek ustaları, sessiz atölyelerinde el yapımı eşyalar üreterek geçimini kazanıyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Hilal Karyağdı  | 27.02.2019
Gazze'nin 'sessiz çömlek ustaları'

Gazze

 Gazze'de işitme engelli çömlek ustaları, sessiz atölyelerinde el yapımı eşyalar üreterek rızkını kazanıyor.

Gazze'deki "Sessiz Çocuklarımız" derneğinde çalışan işitme engelli Raid el-Vasifi (42), Mustafa Şahin (31) ve Rinde Razı (30), yıldan beri itinayla ürettikleri çömlek eşyaları, yurt içi ve yurt dışından müşterilerine ulaştırıyor.

Çömlekçi çarkı başında bardak, fincan ve küp gibi çeşitli kaplar ortaya çıkaran ustalar, sessiz dokunuşlarıyla süslemesini de yapıyor.

AA muhabirine konuşan Raid el-Vasifi, çömlek yapımını öğrenmek için ilk adımı Batı Şeria'nın El-Halil kentinde attığını, burada bir çömlekçilik kursuna katıldığını belirtti.

Kursta yalnızca kendisinin işitme engelli olmasından dolayı ilk başta zorlandığını ifade eden Vasifi, öğrenmek için çok çaba ve zaman harcadığını, sonunda ise başardığını aktardı.

Gazze'deki dernekte 23 yıldır çömlekçilik yaptığını söyleyen Vasifi, 7 çocuğu olduğunu ve ailesinin geçimini çömlekten kazandığını dile getirdi.

Vasfi, ürettiklerinin Filistinliler dışında da alıcısı olduğuna, yurt içi ve yurt dışında müşterileri bulunduğuna ve bundan mutluluk duyduğuna işaret etti.

Bir diğer çömlek ustası Mustafa Şahin ise yıllardır yaptığı bu sanatla kendisinin ve ailesinin geçimini sağladığını, ancak İsrail'in ablukası nedeniyle zor durumda kaldıklarını anlattı.

İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve ürün girişine kısıtlamalar getirmesinin, mesleklerini tehdit ettiğini söyleyen Şahin, çömlek yapımı için ellerinde olan çamurun azaldığını, kısa bir süre içinde bitebileceğini aktardı.

Şahin, çamurun Batı Şeria'dan getirildiğini, ancak İsrail'in çeşitli amaçlarla kullanılacağı iddiasıyla güvenlik gerekçesiyle ham maddelerin girişini engellediğini ve bu durumun kendilerini sıkıntıya soktuğunu kaydetti.

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