Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
107,701.30
Altın
1,473.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde

Avrupa Birliği Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson, Gazze'deki insani durumun son derece tehlikeli bir halde olduğunu söyledi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 04.12.2019
AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Avrupa Birliği (AB) Kudüs Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, AA muhabirine Gazze ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki insani durum, son derece tehlikeli bir halde. Bunun sebebi ise İsrail işgali, siyasi durum ve kapıların kapatılması." ifadesini kullanan Nicholson, Gazze'de askeri seçenek ve şiddetin çözüm getirmediğini, siyasi çözüm için sükunet ve barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AB'nin Filistin seçimlerinin yapılmasını arzu ettiğini aktaran Nicholson, bu seçimlerin Filistin'de birliği sağlamaya yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır"

Gazze'deki su sorununa ilişkin de Nicholson, içme suyunun yüzde 97'sinin insan tüketimine uygun olmadığını belirtti.

Nicholson "Bu durum bizi, güvenli içme suyuna erişimi kolaylaştırmak için Gazze'de çalışmalar yapmaya sevk etti. Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır." diye konuştu.

AB Vekili Thomas Nicholson bugün, Gazze'deki desalinasyon (deniz suyu arıtma) projesinin ikinci ve üçüncü aşamalarının açılışına katılmıştı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de finanse ettikleri projeleri yerinde takip etmek için dün Gazze'ye gelmişti.

AB ülkesi İrlanda, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde desalinasyon, atık su arıtma, güneş enerjisiyle elektrik üretimi gibi projeleri finanse ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?

Benzer haberler

AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde

AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde

Gazzeli Yusuf'un yaşama azmi ve başarıları engellerini gölgede bırakıyor

AB ülkeleri gelecekteki bütçeyi müzakere ediyor

Macron isteyince NATO ölür mü?

Macron isteyince NATO ölür mü?
Gazze'de ablukaya rağmen hayalindeki köpek eğitim okulunu açtı

Gazze'de ablukaya rağmen hayalindeki köpek eğitim okulunu açtı
Gazze'deki balık pazarında yıllardır kadın sesi yankılanıyor

Gazze'deki balık pazarında yıllardır kadın sesi yankılanıyor