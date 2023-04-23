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Yaşam

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram yoğunluğu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Fırat Özdemir  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram yoğunluğu Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesi, yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla ön plana çıkıyor.

İl içinden ve dışından gelen ziyaretçiler, burada birçok tür hayvanı görme imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Serhat Çoban, AA muhabirine, ailesiyle hayvanat bahçesine geldiklerini söyledi.

Aile büyükleriyle bayramlaştıktan sonra bayramın son günlerini gezmeye ayırdıklarını anlatan Çoban, "Gezmek için hayvanat bahçesini tercih ettik. Bayram nedeniyle hayvanat bahçesi kalabalık ve yoğun. Eğlendik, hayvanları gördük." dedi.

Adana'dan ailesiyle kente gelen Mustafa Büker ise hayvanat bahçesini gezdiklerini, ziyaretin güzel geçtiğini dile getirdi.

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