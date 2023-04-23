Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'de depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenledi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Hatay'ın Defne ilçesinde çadır kentteki çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.
Kocaeli
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle yürüyen çocuklardan oluşan 23 Nisan kortejiyle başladı.
Türk bayraklarıyla süslenen, marşların yankılandığı çadır kentte çocuklar, oyun grupları ve danslarla vakit geçirdi.
Sihirbazlık, jonglör ve çizgi film gösterimi gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara gün boyu pamuk şeker ikram edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.