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Yaşam, Asrın felaketi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'de depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Hatay'ın Defne ilçesinde çadır kentteki çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Tahir Turan Eroğlu  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'de depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenledi Kaynak: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle yürüyen çocuklardan oluşan 23 Nisan kortejiyle başladı.

Türk bayraklarıyla süslenen, marşların yankılandığı çadır kentte çocuklar, oyun grupları ve danslarla vakit geçirdi.

Sihirbazlık, jonglör ve çizgi film gösterimi gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara gün boyu pamuk şeker ikram edildi.

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