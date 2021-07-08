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Yaşam

Frig Vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşlarına başlandı

Afyonkarahisar'da Frig Vadisi'nde düzenlenecek sıcak hava balon turları için deneme uçuşları başladı.

Mustafa Bayer   | 08.07.2021
Frig Vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşlarına başlandı

Afyonkarahisar

Bazı ulusal televizyon kanalların temsilcileri, valiliğin davetlisi olarak Frig Vadisi'ni gezdi.

Sabahın erken saatlerinde Emre Gölü'ne gelen basın mensupları için düzenlenmesi planlanan balon turu, şiddetli rüzgar ve yağmur riski nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, burada yaptığı açıklamada, tarihi Frig Vadisi üzerinde yapılması planlanan sıcak hava balon turları için deneme uçuşlarının başladığını ve dün başarıyla uçuş yapıldığını bildirdi.

"Afyonkarahisar görülmeye değer eşsiz bir yer"

Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ı gizemli şehir olarak tanımladıklarını belirtti.

Özellikle Frigya'nın tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Frigya'yı tüm Türkiye'nin tanımasını sağlayacaktık. Balon uçuşları yapalım diye hayal etmiştik, planlamıştık. Büyük bir uğraş verdik hep beraber bugün çok şükür o uğraşlarımızın sonucunda balonlarımız artık Afyonkarahisar'ın semalarında inşallah olacaklar. Özellikle gölde teknelerimiz, gök yüzünde balonlarımız, gölümüzde su sporlarımız olacak. Gökyüzünde balonlarımızla beraber Afyonkarahisar'ın eşsiz havasını, doğasını, güzelliğini görmek için tüm Türkiye'deki tüm Avrupa'daki insanları buraya davet ediyoruz. Bu gizemli şehri, bu eşsiz güzelliği gelip görsünler. İnşallah ümit ediyoruz ki, binlerce kişiyi milyonlarca kişiyi ağırlayacağız. Biz buna hazırız ve Afyonkarahisar gerçekten gizemli şehir diyoruz, görülmeye değer eşsiz bir memleket."

Basın mensuplarının etkinliğine Vali Çiçek ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de eşlik etti.

Basın mensupları, daha sonra Emre Gölü üzerinde saltanat kayığıyla gezindi yaptı.

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