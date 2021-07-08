Harçlıklarını 'iyilik' için harcadılar
Üsküdar'da 20 çocuk, mahalle muhtarına başvurarak biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi aileler için market alışverişi yaptı.
İstanbul
Üsküdar Burhaniye Mahallesi'ndeki 20 çocuk, biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi aileler için market alışverişi yaparak örnek bir davranış sergiledi.
Yaşları 5 ila 10 arasında değişen 20 çocuk, Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay'a başvurarak, harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek istediğini söyledi.
Mahallesinde yaşayan çocukların yardımlaşma duygusu edinmesini isteyen Muhtar Uğurtay da, çocuklarla market alışverişi yaparak alınanları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Burhaniye Mahalle Muhtarlığı önünde toplanan çocuklar, muhtar ile belirlenen bir markete gitti. Alışveriş arabasıyla markette dolaşan çocukların alışverişleri renkli görüntüler oluşturdu.
Kimisi ihtiyaç sahibi aileler için mutfak alışverişi yaparken kimisi de çikolata aldı. Kasaların önünde alışveriş araçları ile sıraya giren çocuklar ödemeleri, biriktirdikleri paralarla yaptı. Aldıklarını poşetlere dolduran çocuklar, muhtar tarafından ayarlanan araçla alınan malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere götürdü.
"Çocuklarda yardımlaşma bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak istiyoruz"
Kadir Uğurtay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklarda yardımlaşma bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Muhtar Uğurtay, "Bu çalışma şöyle oluştu: Bu çocuklarımız bize geldiler ve harçlıklarıyla yardım yapmak istediklerini söylediler. Biz de onları kırmadık. Harçlıklarını biriktirdiler ve bu paralarla birlikte bir market alışverişi yaparak ihtiyaç sahibi ailelere birebir kendileri teslim edecekler. Tabii arzu ederiz ki bu çalışmalar çığ gibi büyüsün. Geleceğimiz olan çocuklarımızda yardımlaşma duygusunun perçinleşmesini istiyoruz. Biz de buna vesile olduk." diye konuştu.
Bilgisayar oyunu için biriktirdiği parayla alışveriş yaptı
8 yaşındaki Habil Kılıç, kardeşi ile bilgisayar oyunu almak için biriktirdikleri 170 lirayla alışveriş yaptığını, parasıyla ihtiyaç sahibi aileler için sosis, peynir, un, çikolata, pirinç, makarna aldığını söyledi. Yardım etmenin güzel bir duygu olduğunu anlatan Kılıç, "Onlara Allah yardım etsin. Daha güzel evleri, arabaları, daha güzel şeyleri olsun." dedi.
8 yaşındaki Bahattin Arslan da, biriktirdiği 100 liranın hepsini alışverişte harcadığını söyledi. Arslan, "Onlara Allah daha çok yardım etsin. İnsanlara daha çok yardım etsin. Yardım etmek güzel bir duygu, yardım edince seviniyorum." diye konuştu.
8 Yaşındaki Eymen Üstün, biriktirdiği 200 lira ile pirinç, bulgur, süt, un, yoğurt, makarna aldı. Üstün, herkese yardım etme çağrısında bulundu.
Biriktirdiği 200 lirasını yardım için harcamaya karar verdiğini söyleyen 9 yaşındaki Yusuf Uğurtay ise "Aslında adak kesecektim onun için biriktiriyordum. Ama bu etkinliğe katılayım, 200 liramı buraya harcayayım dedim. Bayağı bir abur cubur aldım. Ev ihtiyaç malzemeleri aldım." dedi.
7 Yaşındaki Ahmet Yaman Karaoğlan da biriktirdiği 50 lirayla süt yağ ve pirinç aldı. Karaoğlan, "Yardım etmek güzel bir duygu. Herkese yardım ediyorsun. İhtiyacı olan şeyleri veriyorsun." diye konuştu.
8 yaşındaki Ecrin Uzunoğlu ise "Kendime bir şey almak için para biriktiriyordum ama ihtiyaç sahipleri daha önemli olduğu için bu parayı onlara harcadım." dedi.