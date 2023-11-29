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Yaşam

Fırat Nehri balık üretimiyle de adından söz ettiriyor

Fırat Nehri'nde yetiştirilen "Türk somonu" ve "Karkamış kuzusu" adı verilen alabalıklar, Rusya ve Almanya'nın yanı sıra birçok Uzak Doğu ülkesine satılıyor.

Okan Coşkun  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Fırat Nehri balık üretimiyle de adından söz ettiriyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Gastronomi şehri Gaziantep, balık üretimiyle de öne çıkıyor.

Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Karkamış Barajı havzasında balık üretim çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Fırat'ın serin sularına 5 gramken bırakılan "Karkamış kuzusu", 4 ayda 350 grama ulaşarak farklı sularda yetiştirilen alabalıklardan 4 ay önce sofralara ulaşıyor.

"Geçen yıl 6 bin 750 ton üretim gerçekleşti"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Gaziantep'in denize kıyısı olmamasına rağmen balık üretimiyle adından söz ettirdiğini söyledi.

Fırat Nehri'nin Gaziantep ve Şanlıurfa kıyılarında 42 balık üretim çiftliği bulunduğunu dile getiren Karayılan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 6 bin 750 ton üretim gerçekleşti. Bu yıl inşallah bunun en az yüzde 15-20 fazlası, 7 bin 500 ton civarında üretim bekliyoruz. Türkiye alabalık üretimiyle ilgili genel anlamda yapılan çalışmalarda 7-8 ay içinde alabalık bir porsiyon balık haline gelirken 350 gram bir porsiyon olarak kabul ediliyor. Bu sahada yetiştirilen alabalıklar yaklaşık 4 ay içinde bu büyüklüğe gelmiş oluyor."

Karayılan, Fırat Nehri'nde yetiştirilen Türk somonunun da diğer yerlerdekinden daha kısa sürede hasat boyuna ulaştığını ifade etti.

"Fırat Nehri Türkiye'de vazgeçilmez bir yer"

Su ürünleri mühendisi Emrah Yazar da Türkiye'nin birçok ilinde balık üretimi yapıldığını, Fırat Nehri'nin ise diğer yerlere göre avantajlı olduğunu söyledi.

Yazar, şunları kaydetti:

"Her yerde porsiyon balık 5 gramdan 350 grama ortalama 7-8 ayda gelirken bu suda ortalama 4 ayda hasat boyuna geliyor. Somon ise suya 5 gram olarak koyduğunuzda diğer bölgelerde ortalama 20 ayda hasat edilirken bu suda ortalama 12 ayda hasat etmiş oluyorsunuz. Fırat Nehri Türkiye'de vazgeçilmez bir yer."

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