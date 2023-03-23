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Gündem, Ramazan 2023

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı.

Fevzi Kemal Karagöz, Fırat Özdemir  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı

Gaziantep

Bakan Çavuşoğlu, ilçedeki geçici barınma merkezinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye Diyanet Vakfının geçici barınma merkezine kurduğu iftar çadırına gelen Çavuşoğlu, ramazan ayının ilk orucunu depremzedelerle açtı.

Çavuşoğlu, iftarın ardından depremzedelerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi.

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