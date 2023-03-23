Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı.
Gaziantep
Bakan Çavuşoğlu, ilçedeki geçici barınma merkezinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Türkiye Diyanet Vakfının geçici barınma merkezine kurduğu iftar çadırına gelen Çavuşoğlu, ramazan ayının ilk orucunu depremzedelerle açtı.
Çavuşoğlu, iftarın ardından depremzedelerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.