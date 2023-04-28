Filistinli hattat, camilerin içini tezyin ediyor
Filistinli ödüllü hattat Adil Fevzi Avde, yazdığı hatlarla camilerin içini adeta tabloya dönüştürüyor.
Ramallah
Hat sanatında çeşitli dallarda ödülleri bulunan 45 yaşındaki Avde, AA muhabirine, bu sanata başlama hikayesini, hatta olan tutkusunu ve yaptığı çalışmaları anlattı.
Avde, hat sanatına ilgisinin henüz 13 yaşındayken başladığını, bu alandaki kitapları okuyarak bilgisini artırmaya çalıştığını ve bu bağlamda Mısır, Suriye, Irak ve Türkiye'deki önemli hattatların kitaplarını incelediğini aktardı.
Daha sonra Nablus'taki Arap Hat Evi'nde derslere başladığını, Bağdat'ta Iraklı önemli hocalardan dersler aldığını dile getiren Avde, o günden bu yana devam ettirdiği çalışmalarıyla bugün Filistin'deki pek çok caminin iç duvarlarını kalem işiyle süslediğini ifade etti.
Çalışmalarının uzun saatlerini almasına rağmen bir yandan da hat dersleri vermeyi ihmal etmeyen Avde, son yıllarda yaklaşık 300 öğrenciyi mezun ettiğini belirtti.
Arap hattı ile Osmanlı çizimini harmanlıyor
Avde, son olarak Ramallah'ın batısında yer alan Rantis Köyü'ndeki caminin tezyinatını tamamladığını söyledi.
Filistinli hattat, yaklaşık bir ay süren aralıksız çalışmaları neticesinde caminin iç duvarlarını Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve geleneksel İslam sanatlarına ait desenlerle süslediğini anlattı.
Kalem işinde daha çok turkuaz, yeşil, kimyon gibi geleneksel renkleri tercih ettiğini belirten Avde, Arap hattı ile Osmanlı çizimini harmanladığını ve bu ikisinin bir tür "ikiz kardeş" olduğunu dile getirdi.
Avde, Nablus'un Huvvara beldesinde bulunan evini de yaptığı işlerle süslediğini ifade etti.
"Dikkat ve tutku gerekiyor"
Hat sanatıyla 20 yıldan fazladır meşgul olduğuna işaret eden Avde, yaptığı işin dikkat ve uzun saatler çalışma gerektirdiğini, en önemlisinin de tutku ve çalışma sevgisi olduğunu vurguladı.
Avde, çalışmanın kendi içerisinde bir dinamiği olduğunu; elindeki eseri bitirene kadar devam etmesi için kendisini motive ettiğini dile getirdi.
Filistinli hattat, işini hem canı gönülden, muhabbetle yaptığını hem de ailesinin maişetini de buradan kazandığını ifade etti.
"Uzun saatler boyunca hiç sıkılmadan ya da yorulmadan çalışabilirim." diyen Avde, "Uzun çalışma saatlerinden hatta günler sonra sonucu gördüğümde çok şey başarmış hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Avde, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hattın değerini koruduğunu ve koruyacağını belirterek, "Elle yazının kendine has bir ruhu var. Günümüzde bilgisayarın yazdığı yazılar da ise bu ruh yok." dedi.
Aldığı ödüller
Avde, hat alanındaki müsabakalarda çeşitli ödüller de aldı.
İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından 2001, 2004 ve 2007 yıllarında düzenlenen yarışmalara katılan Avde, bu yarışmalarda "rika" ve "celi divani" dallarında mansiyon ödülü aldı.
Filistinli hattat ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen ve pek çok hattatın yer aldığı fuarlara katıldı.
Dubai'de 2016 yılında düzenlenen Ramazan Forumu yarışmasında "sülüs, nesih ve muhakkak hatları" dallarında dereceye giren Avde, ayrıca İslam dünyasının en büyük Kur'an-ı Kerim'inin yazım çalışmalarında da yer aldı.
Avde, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yüzlerce camide çalışmalar yaptığını söyledi. Filistinli hattat, Arap dünyasındaki camiler için de tasarımlar yaptığını belirtti.
Filistinli hattat farklı sanat dallarıyla da ilgileniyor
Hat sanatına meylinin Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetinden kaynaklandığını, ayrıca hafız olduğunu aktaran Avde, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmesinin yaptığı işi de beslediğini dile getirdi.
Sesi de oldukça güzel olan Avde, zaman zaman camide ya da çeşitli toplantılarda Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığını ya da ilahiler söylediğini anlattı.
Filistinli hattat Avde ayrıca ud ve gitar da çaldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.