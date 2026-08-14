Letonya, NATO savaş uçaklarının, ülke hava sahasını ihlal eden İHA'yı düşürdüğünü açıkladı Letonya hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA), NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Letonya Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Letonya hava sahasında tehdit bulunduğu belirtilerek, vatandaşlardan kapalı alanlara geçmeleri istendi.

Augsdaugava, Preili, Rezekne ve Balvi belediyelerini kapsayan bir hava tehdidi uyarısı yayımlanan açıklamada, vatandaşlara alçaktan uçan veya şüpheli nesnelere yaklaşılmaması ve benzer bir nesne görülmesi halinde haber verilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Daha sonra bir diğer paylaşımda silahlı kuvvetler, tehdidin sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, "Müttefik (NATO) savaş uçakları, hava sahasına giren insansız hava aracını başarıyla düşürdü." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada İHA'nın nereden geldiğine ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre Finlandiya, ülkenin güneyinde, Rusya sınırına yakın bir bölgede hava ve deniz trafiğine geçici kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.